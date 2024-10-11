الاحتلال يمنع إقامة صلاة الجمعة بالمسجد الإبراهيمي
منع جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين بمدينة الخليل (جنوب الضفة الغربية المحتلة)، من إقامة صلاة الجمعة بالمسجد الإبراهيمي، وواصل إغلاقه أمام المصلين وفتحه للمستوطنين لليوم الثالث على التوالي.
الاحتلال يمنع الفلسطينيين من إقامة صلاة الجمعة بالمسجد الإبراهيمي
وذكرت الأوقاف الفلسطينية في بيان اليوم الجمعة، أن المسجد مغلق من قبل سلطات الاحتلال لمدة 4 أيام بذريعة حلول الأعياد اليهودية، وينتهي الإغلاق مساء السبت.
وينفذ عدد كبير من المستوطنين اليهود اقتحامات للمسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية ويعرقل وصول المصليين إلى المسجد.
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