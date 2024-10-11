الجمعة 11 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الاحتلال يمنع إقامة صلاة الجمعة بالمسجد الإبراهيمي

المسجد الإبراهيمي،
المسجد الإبراهيمي، فيتو

 منع جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين بمدينة الخليل (جنوب الضفة الغربية المحتلة)، من إقامة صلاة الجمعة بالمسجد الإبراهيمي، وواصل إغلاقه أمام المصلين وفتحه للمستوطنين لليوم الثالث على التوالي.

الاحتلال يمنع الفلسطينيين من إقامة صلاة الجمعة بالمسجد الإبراهيمي

وذكرت الأوقاف الفلسطينية في بيان اليوم الجمعة، أن المسجد مغلق من قبل سلطات الاحتلال لمدة 4 أيام بذريعة حلول  الأعياد اليهودية، وينتهي الإغلاق مساء السبت.

وينفذ عدد كبير من المستوطنين اليهود اقتحامات للمسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية ويعرقل وصول المصليين إلى المسجد.

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جيش الاحتلال المسجد الابراهيمي الضفة الغربية الخليل صلاة الجمعة

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