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ثقافة وفنون

محمود راتب يطرح أغنيته الجديدة " قلبت بجد" | فيديو

محمود راتب، فيتو
محمود راتب، فيتو

طرح المطرب الشاب محمود راتب أغنية جديدة عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتحمل الأغنية اسم “ قلبت بجد” والتي صور لها فيديو كليب بالعاصمة اللبنانية بيروت 

اغنية قلبت بجد

 

وقال محمود راتب أنه صور الأغنية مع المخرجة اللبنانية الشهيرة راندا القديح ببعض المناطق في مدينة بيروت، حيث تم التصوير قبل الأحداث المؤسفة التي تشهدها لبنان حاليًا

وأضاف راتب أنه بالرغم من انتهاء تصوير الأغنية منذ فترة ليست بالقليلة لكنه كان متردد في طرحها بسبب أحداث حرب لبنان، إلا أنه كان مرتبطًا ببعض العقوات والمواعيد مع الشركة المنتجة للأغنية

وأغنية قلبت بجد من كلمات مصطفى عبد الرحمن وألحان محمود راتب وتوزيع وليد الميمني وأخرجت الكليب راندا القديح

المطرب محمود راتب

يذكر أن المطرب محمود راتب طرح منذ فترة أغنية بعنوان “ كل العيون”، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، كما طرح بعدها دعاء ديني يحمل عنوان “عشان أتوب”

 

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محمود راتب المطرب الشاب محمود راتب المطرب محمود راتب

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