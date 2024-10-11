علوم سوهاج تنظم دورة تدريبية عن أساسيات الإسعافات الأولية ضمن مبادرة بداية

نظمت كلية العلوم بجامعة سوهاج ندوة توعوية بعنوان "أساسيات الاسعافات الاولية"، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، والتى أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بحضور كل من الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، والدكتور علاء يسرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسين عبد الحافظ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

حسان: الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالأهداف الاجتماعية

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الجامعة تولى اهتمامًا بالغًا بتنفيذ الأهداف الاجتماعية والصحية والبيئية والتي تتوافق مع المبادئ التي تأسست عليها مبادرة "بداية" التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال تنظم سلسلة من الندوات والتدريبات وورش العمل والقوافل البيطرية والطبية داخل الجامعة وخارجها.

وأوضح ان الجامعة مازالت مستمرة في تنفيذ العديد من الفعاليات، مع تيسير كافة الإمكانيات والجهود لتفعيل المبادرة لأهميتها لبناء قدرات المواطن وفق رؤية مصر ٢٠٣٠، مؤكدا ً على ضرورة نشر التوعية المجتمعية بأهمية الإسعافات الأولية، ونشر الثقافة الإسعافية، وطرق التعامل مع الحالات.

حازم المشنب يؤكد على ضرورة وأهمية إلمام كل فرد بالإسعافات

وأشار الدكتور حازم المشنب الي ضرورة إلمام كل فرد بأساسيات الإسعافات الأولية بهدف إنقاذ المصابين وسرعة إسعافهم وكيفية التعامل معهم لحين وصول سيارة الإسعاف، عن طريق اتباع بعض الخطوات التي نتعلمها معًا من أعضاء هيئة التدريس، مضيفًا انه حاضر بالندوة الدكتور أحمد على مدرس طب الحالات الحرجة بكلية الطب، حيث تناولت كيفية التعامل مع الجروح، الكسور، الحروق، والإغماء، الإنعاش القلبي الرئوي وغيرها من خلال شرح نظري وعملي.

وذكر الدكتور علاء يسري أن الندوة استهدفت جميع منسوبي الكلية، مضيفًا أن الفعالية لاقت إعجاب واستحسان الحاضرين لتوعيتهم بالإسعافات الأولية، وكيفية التعامل بشكل صحيح مع الحالة المصابة حتى لا تحدث أي مضاعفات قبل تحويلها إلى المستشفى المتخصص، والتعامل بحرص شديد مع المصاب في الحادث وعدم تحريكه إذا كان فاقدا للوعي وأيضا التعامل مع النزيف الخارجي بربط المنطقة التي يخرج منها الدم.

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