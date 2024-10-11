تحرير 17 محضرا بحملة لرفع كفاءة الطرق ومنظومة النظافة فى سوهاج
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة برئاسة خالد محسب رئيس المركز حملة مكبرة على النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات وإزالة الإشغالات ومركبات التوك توك المخالفة
ضمت الحملة نواب رئيس المركز مرسي صابر ومحمد ربيعي ومسئولي إدارات التفتيش والمتابعة والإشغالات والنظافة وبمشاركة معدات وعمال وسائقي الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، وذلك بالتنسيق مع شرطة مرافق ساقلتة
الحملة تحرر ١٧ محضرا للحالات المخالفة
تمكنت الحملة من تحرير ١٧ محضر إشغال طريق واستيقاف وضبط تكاتك مخالفة لاتجاه السير ومتسببة بالاختناقات المرورية
و تأتى تلك الحملات فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، وتعليمات نائبه الدكتور محمد عبدالهادى، حرصا على المظهر الحضارى والبيئى اللائق وتسهيل الحركة المرورية
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