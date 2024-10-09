حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ورفع المخلفات في ساقلته بسوهاج

باشر خالد محسب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته بمحافظة سوهاج، استمرار أعمال النظافة العامة بالمجالس القروية لقرية الجلاوية والقرى والنجوع التابعة لها وذلك بإشراف محمد اسماعيل رئيس قرية الجلاوية ومسؤولى النظافة ومعدات الوحدات المحلية.

وأكد "خالد محسب" استمرار أعمال النظافة العامة بجميع المجالس القروية والقرى والنجوع وذلك بالتوازى مع منظومة النظافة بالمدينة حرصا على خدمة وراحة المواطنين فى كل مكان بمركز ومدينة ساقلته وقراها.

أعمال النظافة بناء على تعليمات محافظ سوهاج

يذكر أنه تأتى أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات بالمجالس القروية بناءًا على توجيهات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج وحرصا على متابعة منظومة النظافة العامة بالمجالس القروية التابعة لمركز ومدينة ساقلته.

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