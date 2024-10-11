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أخبار مصر

قبل الافتتاح التجريبي، القائمة الكاملة لأسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، افتتاح الزيارة بـ المتحف المصري الكبير تجريبيا الأربعاء المقبل أمام الزائرين، وذلك ضمن خطط وزارة السياحة والآثار لتجربة الخدمات الموجودة بالمتحف.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير 

وحددت هيئة المتحف المصري الكبير أسعار تذاكر دخول المصريين للزيارة، حيث تبلغ سعر تذكرة دخول المواطن المصري لـ 200 جنيه، وسعر تذكرة الأطفال وطلاب المدارس وكبار السن إلى 100 جنيه.

كما حددت الهيئة أسعار تذاكر دخول الأجانب للزيارة، حيث يبلغ سعر تذكرة دخول الزائر الأجنبي 1000 جنيه، وسعر تذكرة الأطفال وطلاب المدارس وكبار السن من الأجانب الزائرين 500 جنيه، فيما تبلغ أسعار تذاكر الزيارة للعرب والأجانب المقيمين في مصر، حيث يبلغ سعر تذاكر الأجانب والعرب المقيمين  500 جنيه للمواطنين العاديين، و250 جنيها للطلاب والأطفال. 

الفئات المعفاة من دفع رسوم تذاكر دخول المتحف المصري الكبير

وأعلنت هيئة المتحف المصري الكبير عن تقديم تذاكر دخول مجانية لعدة فئات، وهي:

  • الأطفال تحت سن 4 سنوات
  • المصريون من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى مرافق واحد
  • مرشدي السياحة المصريين (باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية)
  • أفراد أسر الشهداء من الدرجة الأولى «باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية»
  • قدامى المحاربين في الجيش المصري «باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية»
  • أعضاء المجلس الدولي للمتاحف. 

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