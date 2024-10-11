قبل الافتتاح التجريبي، تذاكر مجانية لـ 6 فئات لزيارة المتحف المصري الكبير

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، افتتاح الزيارة بـالمتحف المصري الكبير تقريبا الأربعاء المقبل للزائرين، وذلك ضمن خطط وزارة السياحة والآثار لتجربة الخدمات الموجودة بالمتحف.

الفئات المعفاة من دفع رسوم تذاكر دخول المتحف المصري الكبير

وأعلنت هيئة المتحف المصري الكبير عن تقديم تذاكر دخول مجانية لعدة فئات، وهي:

الأطفال تحت سن 4 سنوات

المصريون من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى مرافق واحد

مرشدي السياحة المصريين (باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية)

أفراد أسر الشهداء من الدرجة الأولى «باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية»

قدامى المحاربين في الجيش المصري «باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية»

أعضاء المجلس الدولي للمتاحف.

الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن الافتتاح التجريبي لقاعات المتحف المصري الكبير ستشمل كل القاعات الموجودة بالمتحف باستثناء قاعات الملك توت عنخ آمون، وذلك بهدف تجربة دخول الزائرين وعمل الأجهزة الموجودة بالمتحف وذلك قبل الافتتاح الرسمي للمتحف.

الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير

وأضاف شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن الافتتاح التجريبي للمتحف لا يعني أن المتحف افتتح بشكل رسمي، مشيرا إلى أن الافتتاح الرسمي سيتم بحضور رسمي من القيادة السياسية وحضور عالمي من الملوك والرؤساء وزعماء العالم.

مفاجآت العرض بالمتحف المصري الكبير

ويضم المتحف المصري الكبير العديد من القاعات التي يتم بها مفاجأة العرض للزائرين، وأبرزها قاعة الملك توت عنخ آمون، والتي ستعرض المجموعة الكاملة لقطع آثار الملك توت عنخ آمون لأول مرة، بالإضافة إلي العديد من القاعات الأخرى والتي تعتبر مفاجأة العرض.



كيفية مراقبة وحماية الآثار المعروضة بالمتحف الكبير

ويضم المتحف أيضا غرفة التحكم والمراقبة المركزية بالمتحف، والتي تضم 11 غرفة فرعية مرتبطة بكافة الأنظمة الخاصة بالمتحف بها كافة الأنظمة الأمنية والتكنولوجية الخاصة بمشروع المتحف، بالإضافة إلى الأنظمة المتعلقة بتجربة الزائر، حيث يتم من خلال هذه الغرفة السيطرة الأمنية الكاملة للمتحف وما يحتويه من قطع أثرية، حيث تعمل الغرفة على بناء قاعدة معلومات متكاملة ومدعومة بالصوت والصورة، الأمر الذي من شأنه يحقق نقلة نوعية لأنظمة الحماية الأمنية لكافة مباني المتحف والمنشآت الملحقة به وكذلك رصد أي تجاوزات تحدث داخل المتحف.