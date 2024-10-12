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اقتصاد

6 شركات تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين بقيم التداول بنهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 6 شركات ترتيب المتعاملين الرئيسيين / غير الرئيسيين حسب قيم التداول بنهاية الأسبوع..وجاءت كالتالي:

- البنك الأهلي المصري بقيمة تداول بلغت 33.7 مليار  جنيه. 
- سيتي بنك بقيمة تداول بلغت 10.6 مليار جنيه. 
- التجاري وفا بنك إيجيبت بقيمة تداول بلغت 5.4 مليار جنيه. 
-  البنك التجاري الدولي مصر بقيمة تداول بلغت 5.2 مليار جنيه. 
- بنك كريدي أجريكول مصر بقيمة تداول بلغت 4.3 مليار جنيه. 
- بنك إتش إس بي سي بقيمة تداول بلغت  4 مليارات جنيه.

 

تعاملات نهاية الأسبوع

 تراجعت  مؤشرات البورصة المصرية  بختام  تعاملات الخميس، 10 أكتوبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.189 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

 وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 30762 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 38099 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 13351 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 7468 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 10642 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3209 نقاط.

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