عرض 3 أفلام بنادي السينما في الهناجر غدا

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير حسين بكر فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة، وذلك غدا السبت الموافق 12 أكتوبر الجاري، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة السابعة مساءً.

أفلام نادي السينما المستقلة

وتشمل العروض فيلم "نص فيتو"، وهو فيلم روائي قصير من إخراج مصطفى حجاج، وفيلم "استغماية"، فيلم روائي قصير من إخراج إنجي وليد، بالإضافة إلى فيلم تسجيلي بعنوان "غالي" من إخراج كريم خزان.

وعقب عرض الأفلام، ستقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الأفلام مع صناعها الجمهور.

نادي السينما المستقلة

يُذكر أن نادي السينما المستقلة يقيمه المركز القومي للسينما شهريًا بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، ويشرف عليه فنيًا الناقد السينمائي أحمد عسر.