عرض 3 أفلام ضمن فعاليات نادي السينما المستقلة بالهناجر

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير حسين بكر فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة، وذلك يوم السبت المقبل الموافق ١٤ سبتمبر الجاري بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثامنة مساء.

أفلام نادي السينما المستقلة

ومن المقرر أن يعرض خلال النادي كلًا من الفيلم الروائى القصير “ترداد” إخراج أحمد بدر، والذي يناقش قصة شاب يتبقى له يوم واحد قبل ان يدخل المستشفى ويبحث فى هذا اليوم على معانى للحياة من خلال مواقفها.

بالإضافة إلى الفيلم الروائي القصير “قرن وستة أعوام” إخراج محمد ناصف، والذي يناقش قصة الشيخ حارث الذى يقرر السفر إلى ألمانيا لمقابلة حفيد هتلر، لمناقشة الوعد القديم الذي قطعه هتلر لجد حارث (محمد أمين الحسيني) بتحرير فلسطين.

ولكن سرعان ما تجدد الوعد بين الأحفاد. ولكن الجشع خلق من جديد. والفيلم الروائى القصير “معا” إخراج محمد فهيم، والذي يناقش قصة شاب يجلس فى غرفة يقرأ كتابا ومن خلال هاتفه الخلوى يتابع أخبار العالم ومنها الحروب التى أضفت علية الشعور بالحزن ويدخل فى حلم يعطى معانى اتحاد الشعوب ووقف الحروب.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي احمد النبوي لمناقشة الافلام مع الجمهور.

نادي السينما المستقلة

يذكر أن نادي السينما المستقلة يقيمه المركز القومي للسينما شهريًا بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المهندس حمدي سطوحي، ويشرف عليه فنيًا الناقد السينمائي أحمد عسر.