فريق "برغم القانون" ينتهي من تصوير أحداثه الأسبوع المقبل

تنتهي أسرة مسلسل برغم القانون من تصوير جميع مشاهد العمل خلال الأسبوع القادم.

وحتى الآن تواصل أسرة العمل التصوير لمدة 15 ساعة يوميًا، كي يتم الانتهاء من الحلقات التي سيتم عرضها.

تفاصيل مسلسل برغم القانون

تدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار اجتماعي تشويقي، حول قصة سيدة تُواجه العديد من التحديات والصعوبات في حياتها، وتضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة “برغم القانون".



يشارك في بطولة مسلسل “برغم القانون” كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.

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