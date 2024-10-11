الجمعة 11 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

فريق "برغم القانون" ينتهي من تصوير أحداثه الأسبوع المقبل

مسلسل برغم القانون
مسلسل برغم القانون

تنتهي أسرة مسلسل برغم القانون من تصوير جميع مشاهد العمل خلال الأسبوع القادم.

وحتى الآن تواصل أسرة العمل التصوير لمدة 15 ساعة يوميًا، كي يتم الانتهاء من الحلقات التي سيتم عرضها.

 

تفاصيل مسلسل برغم القانون 

 تدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار اجتماعي تشويقي، حول قصة سيدة تُواجه العديد من التحديات والصعوبات في حياتها، وتضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة “برغم القانون".
 

 يشارك في بطولة مسلسل “برغم القانون” كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

برغم القانون مسلسل برغم القانون محمد القس إيمان العاصي مسلسلات خارج رمضان

مواد متعلقة

هبة خيال تكشف كواليس مشاركتها في مسلسل "برغم القانون"

الأكثر قراءة

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين، انخفاض درجات الحرارة بدءًا من هذا الموعد

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي دون غرامة

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية 11 أكتوبر 2024

تصفيات أمم إفريقيا، تعادل زامبيا وتشاد سلبيا بالشوط الأول

سمحت له يتجوز أربعة، مها أحمد تكشف لـ"فيتو"حقيقة زواج مجدي كامل للمرة الثانية

موعد ودية الأهلي وحرس الحدود

خلال ساعات، الأرض تتعرض لعاصفة جيومغناطيسية قوية

البلدي تواصل الانخفاض، ننشر أسعار الدواجن اليوم الجمعة

منوعات

المزيد

حدث غير مسبوق، إسرائيل تسمح باستخدام الهواتف المحمولة في يوم عيد الغفران

دراسة تحدد فوائد كبيرة لشرب الماء عند الاستيقاظ

كواليس الخلافات بين هاري وميجان وكيت وويليام

أسعار المستلزمات الطبية في شارع القضاعي، جهاز قياس السكر يبدأ من 210 جنيهات (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة

تبدأ من 100 جنيه، أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير للمواطنين

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح السوري بـ 80 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، موريتانيا مع مصر.. ألمانيا ضد هولندا.. بلجيكا وفرنسا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم جمع القطن فى المنام وعلاقته بالرزق الوفير والمال الكثير

هل الشك في الصلاة يبطلها؟

فضل الصلاة على النبي في يوم الجمعة وليلتها

المزيد
الجريدة الرسمية