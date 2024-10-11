محافظ أسوان يستمع لمطالب المواطنين عقب صلاة الجمعة (صور)

أدى اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد المدينة بنطاق مدينة أبو سمبل السياحية، وذلك وسط جمع غفير من أهالى المدينة، وبحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، وسيد سعدى رئيس المدينة.

خطبة الجمعة

وقد جاءت خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ سيد بدرى إمام المسجد بعنوان "رحم الله رجلًا سمحًا.. السماحة بالبيع والشراء والمعاملات".

وعقب ذلك حرص الدكتور إسماعيل كمال على الاستماع للمطالب والمشاكل العامة من أهالى المدينة، مؤكدًا على أنه سيتم تلبية هذه المطالب وفقًا للإمكانيات المتاحة سواء المتعلقة بالصحة أو الرى أو التعليم أو الشباب والرياضة أو المواصلات الداخلية، وتشغيل موقف السيارات.

وأشار إسماعيل كمال إلى أننا نعمل دائمًا لتحقيق الصالح العام، وهو الذى نستهدفه من الجولات والزيارات الميدانية فى كافة المدن والمراكز للالتحام المباشر مع المواطنين، والتعرف على المطالب والاحتياجات الجماهيرية لسرعة التدخل من خلال وضع الحلول الفورية لها بما يساهم فى تخفيف أى معاناة عن كاهل المواطن الأسوانى.

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