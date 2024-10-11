ديكورات جديدة لتصوير "روج أسود"

قرر مخرج مسلسل “روج أسود” محمد عبدالرحمن الاستعانة بديكورات جديدة من أجل التصوير بها، ومن المقرر أن يتم تجهيز هذه الديكورات خلال الأسبوعين المقبلين.

وتجمع الديكورات الجديدة مشاهد للفنانتين رانيا يوسف ومي سليم، حيث يجتمعان في قضية واحدة في محكمة الأسرة.

تفاصيل مسلسل روج أسود



يناقش المسلسل ملفات حقيقية مأخوذة من محكمة الأسرة المصرية ويعرض أزمات الطلاق والمطلقات بشكل واقعي وجديد على الدراما العربية.

مسلسل " روج أسود " بطولة رانيا يوسف وداليا مصطفى ولقاء الخميسي ومي سليم وفرح الزاهد ومنة تيسير وأحمد فهيم وأحمد جمال سعيد وكريم العمري وعابد عناني، تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي وإنتاج MGR ممدوح شاهين.