الجمعة 11 أكتوبر 2024
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حوادث

تقرير المعمل الكيماوي بشأن كمية من الحشيش ضبطت بحوزة شقيقين في الإسماعيلية

مخدر الحشيش، فيتو
مخدر الحشيش، فيتو

 تسلمت نيابة فايد الجزئية تقرير المعمل الكيماوي بشأن كمية من مخدر الحشيش ضبطت بحوزة شقيقين بمنطقة فنارة. 
 

وتبين من التقرير أن المضبوطات شملت أيضا كيس بلاستيكي به 5 قطع لمادة سمراء اللون كل قطعة ملفوفة بلفافة بنية اللون وزن الكيس 100جم، ثبت أنها لمادة الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

 

ضبط شقيقين بحوزتهما ١٥ طربة حشيش بالإسماعيلية

 البداية كانت بورود معلومات للنقيب مصطفى البنا معاون مباحث مركز شرطة فايد، تفيد بقيام شقيقين يقيمان بدائرة المركز بترويج المواد المخدرة على المتعاطين.

 

وتشكلت حملة برئاسة المقدم أحمد الصفتي والنقيب مصطفى البنا، وتم ضبط كلا من "إسلام،خ"، عاطل، وشقيقه "شريف"، عاطل، ويقيمان بقرية فنارة دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وعثر بحوزة العاطلين على ١٥ طربة من مخدر الحشيش وهاتفي محمول ومبلغ مالي حال تواجدهم بنطاق دائرة المركز.

وبمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسيارة لسهولة التنقل وترويج المواد المخدرة.

وتحرر عن ذلك المحضر  اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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الاسماعيلية فنارة الحشيش نيابة فايد

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