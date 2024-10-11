استدعاء الضابط المكلف بضبط المتهم بحيازة 25 فرش حشيش بالإسماعيلية

قررت نيابة فايد الجزئية استدعاء الضابط المكلف بجمع التحريات الخاصة بالمتهم (م. م)، عاطل، مقيم بقرية سرابيوم التابعة لنطاق دائرة المركز، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك للاستماع لأقواله وملابسات ضبط المتهم.

كما قررت إرسال المواد المخدرة إلى المعمل الكيماوي لفحصه وتحليله، وبيان عما إذا كان يحوى ثمة مواد مخدرة من عدمه، وفى الحالة الأولى بيان نوعها والجدول المخدرة به من جداول قانون إعداد تقرير مفصل يعرض علينا فور الانتهاء منها.



وردت معلومات للنقيب مصطفى البنا معاون مباحث مركز شرطة فايد، تفيد بقيام المتهم بالاتجار فى الحشيش، وعقب تقنين الإجراءات، ومن خلال إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة على أماكن تردد المتهم، ونجح النقيب مصطفي البنا معاون مباحث المركز في ضبط المتهم بمنطقة سرابيوم أثناء اختبائه في مزرعة، وبتفتيش المزرعة بعد إصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبط 25 فرش حشيش، وهاتف محمول.



واعترف المتهم بحيازته للحشيش بقصد الاتجار، مستخدمًا الهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.