حبس عاطل بتهمة حيازة 25 فرش حشيش بالإسماعيلية

قررت نيابة فايد الجزئية حبس م. م، عاطل، مقيم بقرية سرابيوم التابعة لنطاق دائرة المركز، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة.

وردت معلومات للنقيب مصطفى البنا معاون مباحث مركز شرطة فايد، تفيد بقيام المتهم بالاتجار فى الحشيش، وعقب تقنين الإجراءات، ومن خلال إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة على أماكن تردد المتهم، ونجح النقيب مصطفي البنا معاون مباحث المركز من ضبط المتهم بمنطقة سرابيوم أثناء اختبائه في مزرعة، وبتفتيش المزرعة بعد إصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبط 25 فرش حشيش، وهاتف محمول.

واعترف المتهم بحيازته للحشيش بقصد الاتجار، مستخدمًا الهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.