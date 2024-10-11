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رياضة

كول بالمر يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

كول بالمر يتوج بجائزة
كول بالمر يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز

نجح كول بالمر لاعب فريق تشيلسي في التتويج بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد تألقه مع الفريق اللندني وتقديم مستويات رائعة.

وينافس كول بالمر على جائزة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث يحل في المركز الثاني برصيد 6 أهداف، خلف النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

ويستكمل اللاعب الإنجليزي تألقه من الموسم الماضي مع فريق تشيلسي، حيث يعد كول بالمر ضمن أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترات الماضية.

كول بالمر الأفضل في شهر سبتمبر بالبريميرليج


وكانت الرابطة المحترفة أعلنت عن ترشيح 8 لاعبين لتلك الجائزة في شهر سبتمبر خلال الأسبوع الماضي، إلا أنها أعلنت يوم الجمعة 11 أكتوبر عن تفوق كول بالمر على جميع المرشحين.

وتفوق كولر بالمر على مجموعة من اللاعبين وهم “لويس دياز وريان جرافينييرش وراؤول خيمينز وجابرييل وماكنيل وأولي واتكينز وهارفي بارنيز”.


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تشيلسي بالمر أخبار الدوري الإنجليزي الممتاز

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