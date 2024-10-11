الجمعة 11 أكتوبر 2024
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محافظات

صحة الدقهلية تغلق 20 منشأة طبية خاصة

حملات صحية بالدقهلية،
حملات صحية بالدقهلية، فيتو

 أعلنت صحة الدقهلية أن إدارة  "العلاج الحر"، قررت غلق 20 منشأة طبية خاصة وأصدرت تراخيص لـ 20 معملا. 

 وأوضح الدكتور تامر مدكور وكيل صحة الدقهلية فى بيان له اليوم، جهود وأنشطة إدارة العلاج الحر خلال سبتمبر الماضى والتى تضمنت المرور عل 516 منشأة طبية خاصة.

 وأوضح وكيل الوزارة، أن حملات الشهر الماضى اشتملت على  160 عيادة  خاصة، منها 57 عيادة غير مرخصة  و24 مستشفى وعيادة تخصصية، ونحو117  مركزًا طبيًا ومعملًا.

 فيما كشف الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أن الشهر الماضى شهد فحص 3 شكاوى، إضافة إلى إصدار قرارات إغلاق لعدد 20 منشأة وإعادة فتح لـ 11 أخرى. 


وأشار فؤاد، إلى استمرارية الحملات المكثفة على مختلف المنشآت بالمحافظة، لافتا إلى  ترخيص 34 منشأة طبية خلال شهر سبتمبر بعد إجراء المعاينات لتلك المنشآت.

 وفى سياق متصل قامت إدارة العلاج الحر بمشاركة  إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة وبحضور منسق المعامل بالعلاج الحر الدكتور أحمد أنور  بمعاينة 21 معملًا والموافقة على منح الترخيص لنحو 20  منهم.
 

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