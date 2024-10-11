القومي للبحوث ينظم ندوة علمية بعنوان "صحة واحدة لمواجهة التحديات المستقبلية في مصر"

تستعد مصر لاستضافة ندوة علمية هامة حول مفهوم "صحة واحدة"، وذلك يوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر 2024، وتأتي هذه الندوة في إطار جهود المجتمع العلمي المصري والدولي لمواجهة التحديات الصحية المتزايدة، خاصة في ظل التغيرات المناخية وظهور الأمراض المعدية الجديدة.

تنظم الندوة بالتعاون بين المركز القومي للبحوث والجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة، تحت رعاية الدكتورة فجر عبد الغواد، القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، وبحضور نخبة من الخبراء والباحثين في مجالات الطب البيطري والبيئة والصحة العامة.

مفهوم صحة واحدة

وتعتمد فكرة "صحة واحدة" على مبدأ الترابط الوثيق بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، وتسعى هذه الفكرة إلى تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات المعنية بالصحة للوقاية من الأمراض والحد من انتشارها.

وتهدف الندوة إلى:

تسليط الضوء على أهمية مفهوم "صحة واحدة" في مواجهة التحديات الصحية المستقبلية.

تبادل الخبرات والمعارف بين الباحثين والعلماء في هذا المجال.

مناقشة أحدث التطورات في مجال البحوث العلمية المتعلقة بصحة الإنسان والحيوان والبيئة.

وضع خطط واستراتيجيات للتعاون بين مختلف المؤسسات المعنية بالصحة في مصر.



محاور الندوة

ستتناول الندوة مجموعة من المحاور الهامة، من بينها: