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رياضة

هالاند عن تصرفه الغريب مع مدافع أرسنال: لا أندم على الكثير في الحياة

إرلينج هالاند
إرلينج هالاند

تحدث النرويجي إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تصرفه مع جابرييل مدافع أرسنال، خلال المباراة التي جمعت الفريقين الشهر الماضي في الدوري الإنجليزي.

وسجل جون ستونز في اللحظات الأخيرة هدف تعادل مانشستر سيتي حيث كان الفريق متأخرًا 2-1 حتى الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وبعد الهدف، شوهد هالاند وهو يلتقط الكرة ويطلقها مباشرة على رأس جابرييل مدافع أرسنال.

وسُئل هالاند خلال تصريحاته لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية إذا كان يندم على الفوضى التي أعقبت الهدف، قال: "لا أندم على الكثير في الحياة، في خضم اللحظة، حدثت أشياء في تلك المباراة، ما يحدث على أرض الملعب، يبقى على أرض الملعب، هكذا هو الحال".

 

عمر مرموش يتفوق على هالاند

من ناحية أخرى، تفوق عمر مرموش لاعب منتخبنا الوطني وفريق آينتراخت فرانكفورت مرموش تفوق على لاعبين أبرزهم إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي ولامين يامال لاعب برشلونة.

ونال مرموش أعلى تقييم للاعبين في الموسم الحالي في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا حتى الآن متفوقا على نجوم كبار بحسب تقييم سوفا سكور.

 

وسجل مرموش 8 أهداف مع فرانكفورت ليعتلي صدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني لكرة القدم الدوري الألماني بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه هاري كين نجم بايرن ميونخ الألماني.

كما قدّم النجم المصري 6 تمريرات حاسمة في كل المسابقات التي لعبها هذا الموسم.

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