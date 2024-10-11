الجمعة 11 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

ليواكب كثافة الحركة السياحية، وزير الطيران: خطة تطوير مستقبلي لمطار سفنكس

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، فيتو
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التقى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني محرري شئون الطيران المدني وذلك بحضور  كل من الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والمهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي والطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات.

توسعة مطار سفنكس

وأشار الحفني بالنسبة لمطار سفنكس الدولي فقد تم إنشاءه بسعة (300 راكب/ساعة) باجمالى (380) ألف راكب فى السنة على مساحة (3600 م)، وتنشيطًا للحركة السياحية الوافدة الى مصر وزيادة أعداد الركاب فقد تم تطوير وتوسعة مبنى الركاب لتصل طاقته الاستيعابية إلى (900 راكب/ساعة) باجمالى مليون ومائتان الف راكب سنويًا وتجهيزه بأحدث التقنيات العالمية لتشغيل المطارات الدولية.
 

وأضاف من المخطط عمل تطوير مستقبلي ليتواكب مع كثافة الحركة السياحية المتوقعة خاصة لتواجده بموقع جغرافى متميز لخدمة سكان محافظات الجيزة والفيوم والمنيا وبنى سويف والمنوفية وتخفيفًا للتكدس على مطار القاهرة بهدف تقديم منتج سياحى جديد نظرًا لقربه من منطقة الأهرامات والمناطق الأثرية وتزامنًا مع قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير.

 استعرض الدكتور سامح الحفني الرؤية التوسعية والتنموية التي تنتهجها المطارات المصرية في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أننا على أعتاب مرحلة جديدة تتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في كافة المجالات ومنها قطاع الطيران المدني. 

وأضاف ️يأتي في مقدمة خطة الوزارة الاهتمام بتحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للركاب فى مختلف المطارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال إدارة وتشغيل المطارات المصرية واصفًا إياها بأنها أهم مرحلة حيث أنه جار اختيار بيت الخبرة أو الاستشاري لتحديد أفضل الطرق وأنسبها وفقا لمعطيات التشغيل والإدارة لاختيار أفضل الأنظمة التي سيتم اتباعها بما يحقق المنفعة العامة ويعزز من العوائد الاقتصادية للدولة. 

ولفت إلى أن مشاركة القطاع الخاص ضرورة وحتمية للارتقاء بالمنظومة من خلال تطوير البنية التحتية للمطارات، مشيرا إلى أن مشاركة القطاع الخاص فى الإدارة ستخفف من كاهل الأعباء على الدولة المصرية، هذا إلى جانب نقل الخبرات المختلفة

 مؤكدًا على أن قطاع الطيران المدني قد سبق له تجارب عديدة مع القطاع الخاص؛ من بينها تجربة مطار مرسى علم الذي يعمل بنظام الـ B.O.T من خلال عقد امتياز مع إحدى الشركات الخاصة، والتي أثبتت نجاحها، فضلًا عن الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية والتي تم تنفيذها مع شركتي مصر للطيران للصيانة والأسواق الحرة.

 

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