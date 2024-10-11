تفاصيل حفل رامي صبري في فاميلي بارك

يحيي المطرب رامي صبري حفلا غنائيا كبيرا، داخل فاميلى بارك بحضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه.

في هذا السياق، حرص رامي، على الترويج لحفله، من خلال حسابه على موقع الصور الشهير “انستجرام” ونشر البوستر الدعائي للحفل وعلق عليه قائلا: حبايبي طلاب الجامعة المصرية الصينية ميعادنا بكرة الجمعة في فاميلي بارك.. جهزوا نفسكم عشان نعمل أحلى حفلة سوا في ليلة متتنسيش.

أزمة حفل فاميلي بارك

أعلن رامي صبري عن تراجعه عن قرار الاعتذار عن حفله بالجامعة الصينية، والتى تقام داخل فاميلى بارك، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وقال رامي صبري: علشان طلاب الجامعة اللي اهتموا وبعتولي مسجات كتير جدًا جدًا وده دليل على محبتهم وحبهم ليا وده أكيد هقابله بحب واحترام أكتر واهتمام إدارة الجامعة المحترمة بأني أكون موجود.. هاكون موجود معاكم في حفل الجامعة الصينية.