اندلاع حرائق في الجليل الأعلى بعد إطلاق 30 صاروخًا من لبنان

أفادت القناة 12 العبرية، اليوم الجمعة، برصد إطلاق 30 صاروخا من ‎لبنان باتجاه الجليل الأعلى في آخر رشقة.

ووفقا للقناة الـ ١٢ العبرية، فقد اندلعت الحرائق في مواقع عدة بالجليل الأعلى إثر إطلاق دفعة صاروخية من ‎لبنان.

وصباح اليوم، أصيب 4 جنود إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من قبل حزب الله، حسب ما أفادت شبكة «العربية» الإخبارية.

إصابة 50 جنديا إسرائيليا برصاص حزب الله

والثلاثاء الماضي، دارت اشتباكات عنيفة بين "حزب الله" اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة اللبونية الحدودية، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 50 جنديا.