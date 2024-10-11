تبدأ من 100 جنيه، أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير للمواطنين

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، افتتاح الزيارة بـ المتحف المصري الكبير تجريبيا الأربعاء المقبل أمام الزائرين، وذلك ضمن خطط وزارة السياحة والآثار لتجربة الخدمات الموجودة بالمتحف.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

وحددت هيئة المتحف المصري الكبير أسعار تذاكر دخول المصريين للزيارة، حيث يصل سعر تذكرة دخول المواطن المصري لـ 200 جنيه، وسعر تذكرة الأطفال وطلاب المدارس وكبار السن إلى 100 جنيه.

الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن الافتتاح التجريبي لقاعات المتحف المصري الكبير ستشمل كل القاعات الموجودة بالمتحف باستثناء قاعات الملك توت عنخ آمون، وذلك بهدف تجربة دخول الزائرين وعمل الأجهزة الموجودة بالمتحف وذلك قبل الافتتاح الرسمي للمتحف.

الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير

وأضاف وزير السياحة والآثار، أن الافتتاح التجريبي للمتحف لا يعني أن المتحف افتتح بشكل رسمي، مشيرا إلى أن الافتتاح الرسمي سيتم بحضور رسمي من القيادة السياسية وحضور عالمي من الملوك والرؤساء وزعماء العالم.

الفئات المعفاة من دفع رسوم تذاكر دخول المتحف المصري الكبير

وأعلنت هيئة المتحف المصري الكبير عن تقديم تذاكر دخول مجانية لعدة فئات، وهي:

الأطفال تحت سن 4 سنوات

المصريون من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى مرافق واحد

مرشدي السياحة المصريين (باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية)

أفراد أسر الشهداء من الدرجة الأولى «باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية»

قدامى المحاربين في الجيش المصري «باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية»

أعضاء المجلس الدولي للمتاحف.