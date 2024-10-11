أغنية لكل واحد.. حكاية أغاني عمرو دياب لأبنائه

يحتفل اليوم الجمعة، الفنان عمرو دياب، بعيد ميلاده الـ 62، وذلك بعد مسيرة فنية ناجح، على مدار السنوات الماضية

في هذا السياق، ترصد “فيتو”، أبرز المحطات في حياة “الهضبة”، وعلى رأسها علاقته بأبنائه الأربعة

يعتبر الفنان عمرو دياب، من الفنانين، الأكثر ارتباطًا بأبنائه، رغم، حياتهم المتفرقة في الدول الأوربية، وتواجده الدائم في مصر.

لكن دائمًا مايعبر “الهضبة”، عن حبه لأبنائه بأغانيه، والذى قدم أغنية لكل واحد منهم.

أغنية نور العين

احتفل عمرو دياب بابنته الأولى نور، من زوجته السابقة شيرين رضا، وقدم لها أغنية خاصة لها تحمل اسم «نور العين».

وتعد الأغنية من كلمات أحمد شتا، وألحان ناصر المزداوى، وتوزيع حميد الشاعري.

أغنية قمرين

وعندما رزق الهضبة بأولاده التؤام عبد الله وكنزى، من زوجته الثانية زينة عاشور، فقدم لهما أغنية بعنوان "قمرين"، وفي نهاية الكليب ظهر وهو يقبلهما.

وهى من كلمات الشاعر محمد رفاعى، وألحان شريف تاج، وتوزيع طارق مدكور.

أغنية كنزى

قدم عمرو دياب، أغنية خاصة لـ ابنته كنزي والتي تحمل اسمها، ولاقت إعجابا كبيرا من الجمهور.

وتعتبر الأغنية من كلمات محمد رفاعي، وألحان رشيدة الحارث، وتوزيع فهد.

أغنية وياه

حرص عمرو دياب، على اختيار ابنه عبدالله في الظهور معه في كليب أغنية "وياه" والأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع حسن الشافعي.