الجمعة 11 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أغنية لكل واحد.. حكاية أغاني عمرو دياب لأبنائه

عمرو دياب وأولاده
عمرو دياب وأولاده

يحتفل اليوم الجمعة، الفنان عمرو دياب، بعيد ميلاده الـ 62، وذلك بعد مسيرة فنية ناجح، على مدار السنوات الماضية

في هذا السياق، ترصد “فيتو”، أبرز المحطات في حياة “الهضبة”، وعلى رأسها علاقته بأبنائه الأربعة

يعتبر الفنان عمرو دياب، من الفنانين، الأكثر ارتباطًا بأبنائه، رغم، حياتهم المتفرقة في الدول الأوربية، وتواجده الدائم في مصر.

لكن دائمًا مايعبر “الهضبة”، عن حبه لأبنائه بأغانيه، والذى قدم أغنية لكل واحد منهم.

 

أغنية نور العين

احتفل عمرو دياب بابنته الأولى نور، من زوجته السابقة شيرين رضا، وقدم لها أغنية خاصة لها تحمل اسم «نور العين».

وتعد الأغنية من كلمات أحمد شتا، وألحان ناصر المزداوى، وتوزيع حميد الشاعري.

 

أغنية قمرين

 وعندما رزق الهضبة بأولاده التؤام عبد الله وكنزى، من زوجته الثانية زينة عاشور، فقدم لهما أغنية بعنوان "قمرين"، وفي نهاية الكليب ظهر وهو يقبلهما.

 

وهى من كلمات الشاعر محمد رفاعى، وألحان شريف تاج، وتوزيع طارق مدكور.

 

أغنية كنزى

قدم عمرو دياب، أغنية خاصة لـ ابنته كنزي والتي تحمل اسمها، ولاقت إعجابا كبيرا من الجمهور.

 

وتعتبر الأغنية من كلمات محمد رفاعي، وألحان رشيدة الحارث، وتوزيع فهد.

 

أغنية وياه

 حرص عمرو دياب، على اختيار ابنه عبدالله في الظهور معه في كليب أغنية "وياه" والأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع حسن الشافعي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفنان عمرو دياب اليوم الجمعة يوم الجمعة عيد ميلاد عمرو دياب بعيد ميلاد

مواد متعلقة

تفاصيل حفل عمرو دياب في القاهرة

توو ليت: عمرو دياب فنان أسطوري ومصدر إلهام لي

الأكثر قراءة

حقيقة اشتباك كولر مع بيرسي تاو فى مران الأهلي

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة ورسائل طمأنة بشأن أمن مصر القومي

الكرتونة تصل لـ 200 جنيه، ارتفاع جديد في أسعار البيض بالأسواق

تجنب الغرامة، 7 نصائح للتعامل مع عدادات الكهرباء مسبقة الدفع

إرث أسامة بن لادن يعود للواجهة.. أين ذهب أبناء زعيم تنظيم القاعدة.. عمر احترف الرسم في الريف الأوروبي وفرنسا تقرر طرده.. إيمان تفضل العودة لموطنها.. و3 قتلوا برصاص الأمريكان

قبل الافتتاح التجريبي، تذاكر مجانية لـ 6 فئات لزيارة المتحف المصري الكبير

أخبار مصر: استقالة غامضة لرئيس شركة السكر، عدد السودانيين المغادرين مصر يوميا، توقع بموجة غلاء جديدة، خطة بايدن ونتنياهو لضرب إيران

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا والقناة الناقلة

منوعات

المزيد

أسعار المستلزمات الطبية في شارع القضاعي، جهاز قياس السكر يبدأ من 210 جنيهات (فيديو وصور)

زيارة تضامنية إلى ساوثبورت، أول ظهور علني للأميرة كيت منذ انتهاء علاجها بـ"الكيماوي"

ارتفاع حصيلة قتلى إعصار "ميلتون" في ولاية فلوريدا إلى 14 شخصا (صور)

ماسك يستعرض سيارة أجرة آلية طال انتظارها، وهذا موعد طرحها وسعرها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024

ما خدمات هيئة الإسعاف غير الطارئة؟ الصحة تجيب

أسعار السكر اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 في الأسواق

تجنب الغرامة، 7 نصائح للتعامل مع عدادات الكهرباء مسبقة الدفع

المزيد

انفوجراف

ملك الملاعب الترابية.. إنجازات وأرقام رافائيل نادال بعد اعتزاله التنس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما فوائد المواظبة على الأذكار، وما فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟

ما فضل التبكير لصلاة الجمعة، وكيف حذرنا النبي من تأخير السعي إلى الصلاة؟

ما حكم صلاة سنة الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية