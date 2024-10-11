التنمية المحلية تطلق حملة إعلانية وتوعوية للتصالح على مخالفات البناء
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، أن الوزارة تستعد لإطلاق حملة إعلانية وتوعوية موسعة الأسبوع المقبل حول التصالح على مخالفات البناء واستغلال التيسيرات التي قررتها الدولة، لتقنين أوضاع المخالفين للحفاظ على ثرواتهم العقارية وتجنب العقوبات وأعمال الإزالة.
التصالح فى مخالفات البناء
وأشارت عوض إلى أن جزءا كبيرا من المبالغ التي تحصل من قانون التصالح على مخالفات البناء ينعكس على عملية التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات في القرى والمدن والأحياء.
قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية
ولفتت وزيرة التنمية المحلية إلى أن قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يسهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء، جزء من مفاهيم التنمية الحضرية الشاملة، وسيسهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء.
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