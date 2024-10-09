محافظ سوهاج يناقش الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري للقيادات التنفيذية، والذي عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الهامة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات ومسئول المراكز التكنولوجية، ومدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.



المحافظ يناقش ملف التصالح على مخالفات البناء والعودة لتطبيق قانون ١١٩

بدأ الاجتماع بمناقشة الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء، والعودة لتطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008م ولائحته التنفيذية، وتم مناقشة آليات تنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة الأوقاف، ليتم ربط مناطق الأوقاف بالمحافظة مع المراكز التكنولوجية من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، كما تتولى المراكز التكنولوجية حال التقدم بطلب تصالح من المواطن علي أراضي الأوقاف مخاطبة مناطق الوقف " جهة الولاية " بالمحافظة، حيث تتولى جهة الولاية الرد خلال ٣٠ يومًا بالموافقة أو الرفض.



وفي حال موافقة الأوقاف على التصالح، تقوم بإرسال نموذج عقد التقنين "إيجار – استبدال ـ بيع أو غيرها "، وقيمة التعاقد، على المنظومة الإلكترونية حتى يتسنى لمقدم الطلب اختيار النموذج الذي يتم على أساسه التقنين، وبمجرد أن يودع مقدم الطلب قيمة التعاقد كاملةً على الحساب البنكي الخاص بالأوقاف ستقوم الوحدات المحلية بإرسال عقد التقنين موقعًا من "رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية" على المنظومة، وتتولي اللجنة الفنية طباعة تلك العقود وتسليم نسخة منها للمواطن.

الاجتماع يتناول إزالة التعديات

كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وإجراءات الوحدات المحلية للتجهيز لبدء الموجة 24 لإزالة التعديات، والمقرر بدء المرحلة الأولى منها السبت القادم 12 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر القادم، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية وجهات الولاية بتنفيذ الإزالة بشكل فوري وكامل حتى سطح الأرض، موجها بإعداد جدول زمني لكافة مراكز المحافظة، وحصر حالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية، وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات.



كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لتسليم " محطة صرف صحي النزة البحرية بمركز جهينة" إلى شركة المياه، ووجه المحافظ بعمل اجتماع تنسيقي بين الوحدة المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لسرعة نهو الأعمال المتبقية، وتحديد توقيتات زمنية محددة وعمل المحضر الانضمامي بذلك، كما تم مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع صرف صحي قرية " نيدة " بمركز أخميم، ووجه المحافظ بالتنسيق بين الوحدة المحلية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتحديد موعد زمني لا يتجاوز شهرا للانتهاء من المشروع.

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