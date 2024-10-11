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أخبار مصر

تصل لـ 20 شهابًا في الساعة، الجباريات تزين سماء أكتوبر

شهب الجباريات، فيتو
شهب الجباريات، فيتو
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 أكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن زخة شهب الجباريات تظهر فى 21 أكتوبر وهي من الزخات الشهابية المتوسطة، حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا في الساعة عند الذروة.

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شهب الجباريات

 وتأتي شهب الجباريات نتيجة دخول الأرض في مخلفات غبار مذنب هالي Halley التي تدخل الغلاف الجوي الأرضي وتحترق فيه في صورة شهب.

وأفضل مشاهدة ستكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن ضوء المدينة بعد منتصف الليل، ولكن قد يحجب ضوء القمر الأحدب بعض الشهب الخافتة في تلك الليلة.

 

وتسقط الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الجبار Orion وهو سبب تسميتها، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء.

 

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الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية القومي للبحوث الفلكية المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية شهب الجباريات

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