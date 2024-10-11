تفاصيل الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير.. استثناء قاعة توت عنخ آمون من التشغيل.. والمعرض التفاعلي للملك الذهبي توت عنخ آمون مفاجأة الزيارة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، افتتاح المتحف المصري الكبير تجريبيا الأربعاء المقبل أمام الزائرين، وذلك ضمن خطط وزارة السياحة والآثار لتجربة الخدمات الموجودة بالمتحف.

وفتحت وزارة السياحة والآثار، بداية من شهر ديسمبر الماضي، الدرج العظيم بـ المتحف المصري الكبير أمام الزائرين وذلك ضمن الجولات الإرشادية التي يقدمها المتحف لزائريه لاختيار الخدمات الموجودة فيه قبل الافتتاح الرسمي للمتحف.

افتتاح الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير

ويعد الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير بمنزلة معرض مفتوح لقطع أثرية فريدة تمثل أهم ملوك ومعبودات القدماء المصريين، وينقسم إلى أربعة أقسام هي الهيئة الملكية، الدور المقدسة، المعبودات والملوك، والرحلة إلى الحياة الأبدية.

قصة تصميم الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير

ويتدرج الدرج العظيم طبقًا لسيناريو العرض المتحفي إلى أربع موضوعات رئيسية هم الهيئة الملكية، والدور المقدسة (أماكن العبادة)، والملوك والمعبودات ( الملك وعلاقته بالمعبودات)، والرحلة إلى الحياة الأبدية (رحلة إلى العالم الآخر).

الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير

ويمتد الدرج العظيم لمسافة 64 مترًا، ويرتفع 24 مترًا، وعرضه 85 مترًا، في الأسفل، و17 مترًا في الأعلى، فهو بمثابة طريق صاعد، ككل الطرق الصاعدة التي صنعها المصريون القدماء، لتمهيد بناء معابدهم، وأهراماتهم.

ويضم الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير العديد من القطع الأثرية الثقيلة وابرزها تمثال لرأس بسماتيك الأول وتمثال الملك رمسيس الثاني وتمثال للملك سنوسرت وهو أول مستقبل لزوار المتحف.

ويعتبر الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير هو الأول من نوعه فى العالم، ويضم ما يقرب من 60 قطعة أثرية، وأبرزها تمثال الملك خفرع والملك منكاورع وحتشبسوت ورمسيس الثاني وأمنحتب الثالث ويحكي عن الملكية في مصر القديمة وأماكن العبادة القديمة والملك وعلاقته بالآلهة من خلال عرض من التوابيت المميزة.

سيناريو الزيارة بالمتحف المصري الكبير

وتشمل الجولات الإرشادية التي يتيحها المتحف المصري الكبير الجزء المتعلق بالخدمات التجارية والموجود في الجهة الجنوبية للمتحف جهة اليمن مع دخول الزائر من البوابة الرئيسية للمتحف، ويرى الزائر أول قطعة أثرية وهي مسلة رمسيس الثاني أول مسلة معلقة فى العالم، ويستطيع الزائر أن يرى خرطوش الملك أسفل جسم المسلة والذي يظهر للمرة الأولى منذ آلاف السنين.

وبعد انتهاء الزائر من زيارة المسلة المعلقة، يدخل الزائر إلى بهو المتحف المصري الكبير، ويكون فى استقباله الملك رمسيس الثاني وبمحيطه عمود النصر للملك مرنبتاح إلى جانب تمثالين لملك وملكة من العصر البطلمي في الجهة الجنوبية للمتحف بالإضافة إلى المناطق التجارية والتي تشمل البازارات والمطاعم والكافيتريات وأبرز العلامات التجارية المصرية الرائدة ومتجر الهدايا.

وتبدأ جولة الزيارة الأثرية بالمتحف بالجهة الشمالية على اليسار وتضم الدرج العظيم وباقي قاعات المتحف وابرزها قاعة الملك توت عنخ آمون.

الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن الافتتاح التجريبي لقاعات المتحف المصري الكبير سيشمل كل القاعات الموجودة بالمتحف باستثناء قاعات الملك توت عنخ آمون، وذلك بهدف تجربة دخول الزائرين وعمل الأجهزة الموجودة بالمتحف وذلك قبل الافتتاح الرسمي للمتحف.

الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير

وأضاف وزير السياحة والآثار، أن الافتتاح التجريبي للمتحف لا يعني أن المتحف افتتح بشكل رسمي، مشيرا إلى أن الافتتاح الرسمي سيتم بحضور رسمي من القيادة السياسية وحضور عالمي من الملوك والرؤساء وزعماء العالم.

مفاجآت العرض بالمتحف المصري الكبير

ويضم المتحف المصري الكبير العديد من القاعات التي يتم بها مفاجأة العرض للزائرين، وأبرزها قاعة الملك توت عنخ آمون، والتي ستعرض المجموعة الكاملة لقطع آثار الملك توت عنخ آمون لأول مرة، بالإضافة إلي العديد من القاعات الأخرى والتي تعتبر مفاجأة العرض.



كيفية مراقبة وحماية الآثار المعروضة بالمتحف الكبير

ويضم المتحف أيضا غرفة التحكم والمراقبة المركزية بالمتحف، والتي تضم 11 غرفة فرعية مرتبطة بكافة الأنظمة الخاصة بالمتحف بها كافة الأنظمة الأمنية والتكنولوجية الخاصة بمشروع المتحف، بالإضافة إلى الأنظمة المتعلقة بتجربة الزائر، حيث يتم من خلال هذه الغرفة السيطرة الأمنية الكاملة للمتحف وما يحتويه من قطع أثرية، حيث تعمل الغرفة على بناء قاعدة معلومات متكاملة ومدعومة بالصوت والصورة، الأمر الذي من شأنه يحقق نقلة نوعية لأنظمة الحماية الأمنية لكافة مباني المتحف والمنشآت الملحقة به وكذلك رصد أي تجاوزات تحدث داخل المتحف.

كما بدأت وزارة السياحة والآثار تشغيل المعرض التفاعلي للملك الذهبي توت عنخ آمون ليقدم من خلاله لزائريه رحلة متجددة، مع الملك توت عنخ آمون التي أبهرت مقتنياته العالم أجمع، وذلك من خلال تجربة تفاعلیة باستخدام أحدث أجهزة العرض الرقمية ليتمكن الزوار من رؤية أنفسهم في حياة الملك الأسطوري توت عنخ آمون.