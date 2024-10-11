أول تحرك أمني بعد العثور على جثة رضيعة متعفنة بالسيدة زينب

تحفظت الأجهزة الأمنية علي كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على جثة رضيعة في حالة تعفن بالسيدة زينب، لكشف غموض الواقعة.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

وبدأت تفاصيل الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السيدة زينب بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفلة حديثة الولادة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالانتقال والفحص وجدت الأجهزة الأمنية جثة طفلة حديثة الولادة تبلغ من العمر حوالي شهرين، في حالة تعفن دون إصابات، وبجوارها سجادة صلاة، وقطعة قماشية، وكيس بلاستيك.

وبسؤال المبلغ، 45 عاما، عامل بمحل بقالة ومقيم بمحل البلاغ أيد ما سبق، ونفى علمه بملابسات الواقعة.