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حوادث

النيابة تكشف آخر تطورات التحقيق مع معلمة متهمة بابتزاز الطالبات في حلوان

حبس متهمة، فيتو
حبس متهمة، فيتو

 تحقق النيابة العامة مع معلمة بمدرسة الثانوية التجارية بنات في حلوان، بسبب نشوب مشاجرة بينها وبين أولياء الأمور لاتهامها بابتزاز الطلاب.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، من داخل مدرسة التجارة بنات الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان، يوضح نشوب مشاجرة بين إحدى أولياء الأمور والطلبة وإحدى المعلمات.

وانتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة وخلال تواجد أولياء الأمور بقسم الشرطة، اتهموا المُعلمة تدعى “ن م” تبلغ من العمر 45 سنة، مقيمة بمدينة 15 مايو، (مُدرسة) بمدرسة حلوان الثانوية التجارية بنات، بأخذ مبالغ مالية مقابل النجاح ولكن حدث عكس ذلك بأن 45٪؜ من الطالبات قد رسبوا.

وأضاف أولياء الأمور خلال تحرير محاضر ضد المعُلمة، بأنها وخلال بداية العام الدراسي الجديد، وأثناء تواجدها بحصة اليوم الدراسي، قامت بمطالبة مبلغ مالي من الطلبة وقدره 160 جنيهًا، مقابل شراء بوكسات خاصة بالمادة التي تقوم بتدريسها لهم، موضحين أن البوكسات سعرها الأساسي 70 جنيهًا فقط.

وتحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على المُدرسة، وجار العرض على النيابة صباح باكر.

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النيابة العامة حلوان قسم شرطة حلوان

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