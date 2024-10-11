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أخبار مصر

هيئة تمويل العلوم والابتكار تعلن فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصري الأمريكي

هيئة تمويل العلوم
هيئة تمويل العلوم والابتكار
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 أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة والطب بالولايات المتحدة الأمريكية عن فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصري الأمريكي في دورته الـــ 24، وذلك في مجالات (الزراعة، الطاقة، الصحة، إدارة المياه، الذكاء الصناعي وتعلم الآلة).

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التزام الوزارة بدعم البحث العلمي والابتكار في مصر، مشيرًا إلى أهمية توفير التمويل اللازم للمشروعات البحثية التنافسية، وتعزيز التعاون الدولي بين الباحثين المصريين ونظرائهم في الدول الأخرى.

 

فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصري الأمريكي

 وأوضح  الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تعمل على توقيع اتفاقيات تعاون مع منظمات بحثية عالمية لإنتاج مشروعات بحثية مشتركة.

 

يوفر البرنامج نوعين من الدعم؛ الأول (منح للمشروعات البحثية المشتركة) التي تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي بين البلدين، حيث يمكن لكل فريق بحثي بكل دولة الحصول على تمويل بحد أقصى يصل إلى ٢٠٠ ألف دولار أمريكي، لمدة تمتد من سنتين إلى ثلاث سنوات.

والنوع الثاني من الدعم؛ الذي يوفره البرنامج هو  تمويل (زيارات بحثية قصيرة الأجل) لشباب الباحثين إلى المؤسسات البحثية الأمريكية، بحيث لا تتجاوز مدة الزيارة 9 أشهر بحد أقصى للتمويل ٢٥٥٠٠ دولار أمريكي.

ومن جانبه، أشار د. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) إلى أن الدورة الـ ٢٤ من برنامج التعاون المصري الأمريكي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات العلمية والتكنولوجية ذات الاهتمام المشترك، من خلال إتاحة فرص لتبادل الأفكار، والمعلومات، والتقنيات.


 تجدر الإشارة إلى أن آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية هو ٤ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك طبقًا للقواعد والشروط التفصيلية للنداء على الموقع الإلكتروني للهيئة على هذا الرابط  


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