للنصب على المواطنين، حبس صاحب أكاديمية وهمية لتعليم التمريض بالإسكندرية

قررت النيابة العامة حبس أحد الأشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لإدارته أكاديمية تعليمية للتمريض "دون ترخيص" بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى عدد من المجالات الطبية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات المختلفة والعيادات الخاصة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير" – أكلاشيه خاص بالكيان – عدد من الكتب الدراسية مجهولة المصدر - مجموعة من ملفات واستمارات الالتحاق بالكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان – جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه تبين احتواؤه على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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