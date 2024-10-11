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حوادث

حبس عامل سرق سيارة ربع نقل من أمام كافتيريا بصحراوي سوهاج

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 قررت النيابة العامة حبس عامل أمسك به الأهالي حال شروعه في سرقة سيارة نقل قادمة من القاهرة لحظة توقفها أمام كافتيريا بالصحراوي الشرقي لمركز أخميم، وقاموا بتسلميه إلى الشرطة، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.


ضبط عامل حال سرقته سيارة

 وكان اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج تلقى إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من العقيد شريف طنطاوي مأمور مركز شرطة أخميم بتمكن الأهالي من ضبط “صلاح ص ع ح”، 29 عامًا - عامل، مقيم قنا السابق اتهامه في "قضية مخدرات حال شروعه في سرقة السيارة ربع نقل محملة قادمة من القاهرة اتجاه قنا حال توقفها أمام الكافتيريا المشار إليها وتوجه قائدها ومرافقه للاستراحة بها.

  
وبالانتقال والفحص أفاد كل من: قائد السيارة “مصطفى م ع ع”، 33 عامًا - سائق ومقيم دائرة الفيوم مرافقه، “أحمد ا ع ا”، 35 عامًا - عامل فني ومقيم دائرة المنوفية بأنه حال تركهما للسيارة أمام الكافتيريا وتوجههما للاستراحة حاول المتهم المضبوط سرقة السيارة إلا أنهما استغاثا بالأهالي وتمت السيطرة عليه وضبطه واتهما المذكور بالشروع في السرقة.


التحقيقات المتهم يقر بارتكاب الواقعة 

وأمام الرائد إبراهيم صقر رئيس مباحث مركز شرطة أخميم وخلال التحقيقات بمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة بقصد السرقة وتحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم للنيابة العامة.

 

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مدير أمن سوهاج مركز شرطة أخميم النيابة العامة

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