تعرف على تفاصيل حفل هاني شاكر بالكويت

يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 31 من شهر أكتوبر الحالي، على المسرح المكشوف بحديقة الشهيد بالكويت.

في هذا السياق، من المقرر تطرح تذاكر الحفل ابتداء من مساء اليوم على الموقع الرسمي للشركة المنظمة وسوف تكون التذاكر بأكثر من فئة مختلفة.

ويقدم هاني شاكر خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، بالإضافة إلى أغاني ألبومه الأخير الذي طرح أغانيه مع بداية فصل الصيف.

وكان هاني شاكر قرر تأجيل حفلاته في أمريكا نظرًا للظروف المتلاحقة التي تمر بها المنطقة العربية من أحداث وخاصة أحداث لبنان الأخيرة.

على الجانب الآخر، يستعد الفنان هاني شاكر، لإحياء حفل غنائي ساهر له على مسرح أوبرا دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 26 ديسمبر المقبل، ضمن سلسلة حفلات رأس السنة الميلادية.