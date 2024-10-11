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حصول آداب القاهرة على تجديد شهادة الأيزو

الدكتورة نجلاء رأفت
الدكتورة نجلاء رأفت عميدة الكلية
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 أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية الآداب على تجديد شهادة الأيزو ISO 9001/2015، مؤكدا حرص جامعة القاهرة على تطبيق كافة معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات الدولية في جميع كلياتها وإداراتها ومراكزها، وتوفير كافة الاحتياجات والإمكانات اللازمة لدعمها لمواكبة المستجدات والتطورات العالمية في النظم التعليمية والبحثية، بهدف الوصول بالجامعة إلى المستوى العالمي المرموق الذي تستحقه.

 

عبد الصادق: الجامعة توفر الاحتياجات والإمكانات اللازمة لدعم كلياتها ومعاهدها ومراكزها البحثية للحصول على الأيزو 

 وأضاف رئيس الجامعة أن حصول كلية الآداب على تجديد شهادة الأيزو يعكس جودة أدائها، والتطوير المستمر بها تعليميا وإداريا،  نتاج  جهد وعمل جماعي مشترك بين منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين.

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عميدة الآداب: شهادة الأيزو تعتمد على تطابق الوثائق مع الواقع الفعلى  

 من جانبها، قالت الدكتورة نجلاء رأفت عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إن شهادة المواصفة الدولية ISO من أكبر الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية وتقوم على التأكد من تطابق الوثائق مع الواقع  الفعلي، من حيث متطلبات أنظمة الجودة مثل سياق المؤسسة، والقيادة، والتخطيط، والدعم، والتشغيل، وتقييم الأداء، والتحسين المستمر، وتوافر التخطيط ومؤشرات التنفيذ، وإجراءات التصحيح التي يتم اتخاذها لضمان رضا المجتمع عن خدمات الكلية المختلفة، مشيدًة بالدعم الكبير الذي تقدمه إدارة الجامعة لدفع عجلة التنمية والتميز في مخرجات التعلم.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة نجحت في إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، وحصول معظم كلياتها ومعاهدها على الاعتماد القومي للجودة أو تجديد الاعتماد، وإحداث الإصلاح الإداري وتحسين جودة الأداء الإداري والتحول نحو اللامركزية في الإدارة، وخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل والأداء الإداري وزيادة الانتاجية وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية.

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