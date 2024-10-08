رئيس جامعة القاهرة يبحث مع محافظ الجيزة تعزيز أوجه التعاون

استقبل الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعة والمحافظة في مختلف المجالات التي تخدم المجتمع وتدعم التنمية المستدامة.

رئيس جامعة القاهرة يستقبل محافظ الجيزة

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق - في تصريحات عقب الزيارة - عمق العلاقات التي تربط جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة، والدور المهم الذي تؤديه الجامعة في خدمة المجتمع المحيط، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تقديم كل ما لديها من خبرات وإمكانيات لدعم جهود المحافظة في البناء والتنمية.

محمد سامى عبد الصادق:جامعة القاهرة تضع كل إمكاناتها وخبرات علمائها لدعم جهود محافظة الجيزة فى عملية البناء والتنمية

وأشار رئيس الجامعة إلى تقديره للدور البارز الذي تقوم به المحافظة في خدمة المواطنين، مشيرا إلى أن زيارة المحافظ تأتي في إطار التعاون المثمر بين المؤسسات التعليمية والتنفيذية من أجل تحقيق رؤية مصر 2030، لافتا إلى أن جامعة القاهرة تحرص على تعزيز شراكاتها مع مختلفج الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة لتحقيق أهداف التنمية.

من جانبه، أعرب المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن تقديره لجهود جامعة القاهرة في تعزيز مسارات التنمية، مشيدًا بدورها الريادي في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ومؤكدا أهمية التعاون بين المحافظة والجامعة لدعم مشروعات التطوير في المحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما أكد محافظ الجيزة على أهمية الشراكة مع الجامعات المصرية لتنفيذ مشاريع تنموية تخدم المجتمع وتقوم بإحداث تغيير ملموس يشعر به المواطن.

شهد اللقاء د. هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع، والدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمهندس أحمد ترك، أمين عام الجامعة.

وفي نهاية اللقاء، قدَّم الدكتور محمد سامي عبدالصادق درع جامعة القاهرة إلى المهندس عادل النجار، تقديرًا لجهوده في خدمة المحافظة ودعمه للتعاون بين الجامعة والمحافظة.