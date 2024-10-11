الجمعة 11 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

السكك الحديد تكشف التأخيرات المتوقعة للقطارات اليوم الجمعة

السكك الحديد تكشف
السكك الحديد تكشف التأخيرات المتوقعة للقطارات اليوم الجمعة
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 أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديد المصرية اليوم الجمعة معدل التأخيرات المتوقعة على كافة الخطوط، والتى جاءت بمتوسط 60 دقيقة، وأبرزها تأخيرات قطارات الصعيد. 

وقالت هيئة السكك الحديدية إنه من المتوقع ارتفاع تأخيرات القطارات اليوم بسبب تخفيض سرعة القطارات على الوجهين البحري والقبلي نتيجة بعض أعمال الصيانة.

 

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 35 دقيقة

ثانيا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 55 دقيقة 

أسيوط / أسوان  60 دقيقة

 

ثالثا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 45دقيقة

 

رابعا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

متوسط تأخيرات القطارات 40  دقيقة

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