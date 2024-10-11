الجمعة 11 أكتوبر 2024
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اقتصاد

أسعار سيارات ميتسوبيشي إكسباندر 2024

سيارات ميتسوبيشي
سيارات ميتسوبيشي إكسباندر 2024

 سيارات ميتسوبيشي، استعرض الوكيل المحلي المحليّ للعلامة التجارية سيارات ميتسوبيشي، أسعار سيارات  ميتسوبيشي إكسباندر في السوق المصري خلال شهر أكتوبر الجاري بعد الزيادات التي لحقت بها وبلغت قيمتها 100 ألف جنيه.

 

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية ميتسوبيشي، كافة الموزعين والتجار بالزيادة الجديدة التي لحقت بأسعار السيارات ومن المقرر تطبيقها بداية من الأحد القادم بعد، وهي كالتالي:-

أسعار ميتسوبيشي إكسباندر 2024
 

أول فئة ميدلاين مليون و240 ألف جنيه ألف. 
هاي لاين مليون و350 ألف جنيه. 

 

مواصفات محرك ميتسوبيشي إكسباندر 2024
زودت سيارات ميتسوبيشي بمحرك 1500 سي سي MIVEC يحقق استهلاك منخفض واقتصادي للوقود يتميز بنظام التحكم الإلكتروني المبتكر في توقيت الصمامات. ويأتي المحرك بعزم دوران 141 نيوتن متر مع قوة إجمالية 104 حصان.

مواصفات أنظمة الأمان في ميتسوبيشي إكسباندر 2024

 نظام إلكتروني لتوزيع لقوة الكبح ( EBD )
حزام أمان أمامي من ثلاث نقاط بقفل قابل للسحب في حالات الطوارئ ELR مع شداد 


حزام أمان خلفى المقعد الثانى من ثلاث نقاط بقفل قابل للسحب في حالات الطوارئ ELR مع شداد 

 حزام أمان خلفى المقعد الثالث من ثلاث نقاط بقفل قابل للسحب في حالات الطوارئ ELR مع شداد 

مثبت سفلي وحزام مثبت لكرسي الطفل ISO-FIX (مثبت سفلي × 2، حزام مثبت للكرسي - جهاز إنذار

 

وسائد هوائية للسائق والراكب

 

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