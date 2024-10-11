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تشكيل مباراة البرازيل وتشيلي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

البرازيل، فيتو
البرازيل، فيتو

تنطلق بعد قليل مباراة منتخب البرازيل ضد نظيره التشيلي في الجولة التاسعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

موعد مباراة منتخب البرازيل أمام تشيلي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة البرازيل أمام تشيلي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثالثة صباحًا، على إستاد تشيلي الوطني.

يدخل منتخب البرازيل اللقاء عازمًا على تحقيق النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في التصفيات، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 10 نقاط بعد 4 هزائم، آخرها أمام باراجواي، وهي الأولى له منذ 17 عامًا.

بينما يأتي منتخب تشيلي في المركز التاسع برصيد 5 نقاط في ترتيب المجموعة.

رغم غياب نجمه فينيسيوس جونيور بداعي الإصابة، يأمل المنتخب البرازيلي في تحقيق الفوز، في ظل الضغوطات الملقاة على المدرب دوريفال جونيور، خاصةً وأن تشيلي تحتل المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط فقط.

التشكيل الرسمي لمباراة البرازيل وتشيلي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.


تشكيل البرازيل 

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش.

خط الدفاع: دانيلو، ماركينيوس، جابريل ماجاليش، دا سيلفا سانتوس.

وسط الملعب: دينيز فرناندو، لوكاس باكيتا، رودريجو.

خط الهجوم: سافيو، رفينيا، إيجور جيسوس.


تشكيل منتخب تشيلي 

حراسة المرمى: بريان كورتيس.

خط الدفاع: توماس جالداميس، جييرميو ماريبان، بنجامين كوسيزيتش، فيليب لوليلا.

وسط الملعب: إيستيبان بافيز، رودريجو إيشيفييرا، دييجو فالديز.

خط الهجوم: إدواردو فارجاس، فيكتور دافيلا، داريو أوسيريرو.

القناة الناقلة لمباراة البرازيل أمام تشيلي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026


ويبث لقاء البرازيل أمام تشيلي، ضمن مباريات الجولة التاسعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، عبر قناة إس إس سي سبورت 1، تعليق عيسى الحربين.

 

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منتخب البرازيل مباراة منتخب البرازيل أمام تشيلي تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026

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