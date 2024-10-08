البرازيل يخوض مرانه الأول استعدادا لتشيلي وسط غيابات مؤثرة

أكمل منتخب البرازيل حصته التدريبية الأولى مساء أمس الاثنين، استعدادا لمواجهة تشيلي في الجولة التاسعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في ظل غياب 5 لاعبين عن القائمة الأولية، وعدم وصول 4 لاعبين بعد.



وأجرى البرازيل مرانه في معسكر بالميراس التدريبي في ساو باولو بحضور 19 من أصل 23 لاعبا استدعاهم المدرب دوريفال جونيور، الذي وصف المباراتين المرتقبتين أمام تشيلي وبيرو ب"المهمتين للغاية".

وسينضم لاحقا إلى المعسكر كل من جناح برشلونة رافينيا، ولاعبي وسط باريس سان جيرمان لوكاس بيرالدو وماركينيوس، وظهير أولمبيك ليون أبنر، بعد أن لعبوا مؤخرا مع أنديتهم.



واضطر المدرب البرازيلي إلى إجراء خمسة تغييرات مقارنة بالقائمة الأولى، بعد اضطراره إلى استبعاد المهاجم فينيسيوس جونيور وحارس المرمى أليسون والمدافعين إيدير ميليتاو وجويلهيرمي أرانا وبريمر بداعي الإصابة.

يشار إلى أن فيني وأليسون وميليتاو هم اللاعبون الأساسيون بلا منازع في هذا الفريق، الذي يبحر في مياه مضطربة منذ مونديال قطر 2022.

ترتيب البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية

ويحتل المنتخب البرازيلي المركز الخامس المثير للقلق في تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 10 نقاط، وهو نفس رصيد فنزويلا، نتيجة 3 انتصارات وتعادل واحد و4 خسائر.

وبالنسبة لنسخة 2026، تتأهل الفرق الستة الأولى مباشرة، بينما سيلعب السابع مباراة فاصلة.

ويتقدم فريق دوريفال، الذي خسر في اليوم السابق بشكل مفاجئ أمام باراجواي في أسونسيون (1-0)، بنقطة واحدة فقط على كل من باراجواي وبوليفيا، اللتين تحتلان المركزين السابع والثامن بفارق الأهداف بينهما.

وبعد مواجهة تشيلي في سانتياجو، ستستضيف البرازيل بيرو يوم 15 من الشهر الجاري على ملعب (ماني جارينشا) في برازيليا.

وأقر دوريفال، في تصريحات لوسائل إعلام الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بأن فريقه يحتاج إلى التحسن "بسرعة" وأن يدرك أن عليه "تسريع" عملية التأقلم، بعد النتائج السيئة الأخيرة.