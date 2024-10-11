نهى عابدين: أنا تركيبة صعبة ومش سهل أي حد يتعامل معايا وثقتي في الآخرين صفر (فيديو)
حللت الفنانة نهى عابدين، شخصيتها خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي: "أنا تركيبة ومش سهل حد يتعامل معايا، شفت حاجات كتيرة جدًّا من تحديات وتجارب إنسانية وخبرات وفقد وحاجات حلوة وطموحات تحققت ولم تتحقق جعلتني تركيبة صعبة، وثقتي في الآخرين صفر".
سر خوف نهى عابدين
وأضافت خلال برنامج "معكم" المذاع على قناة "أون": "أنا لا أثق في أحد، وأكتر حاجة بتخوفني إني ما أحافظش على اللي سعيت له وما حققته، والنجاح مش الفرقعة ولكن الحفاظ على اللي وصلت له".
موقف صادم لنهى عابدين تجاه الرجال
ولفتت: "الرجل في حياتي ليس مصدر الأمان ولكن مصدر لوجع الدماغ، بس علاقتي بابني فيها تعويض عن أي فقد شوفته في حياتي، علاقتي بابني أكبر من علاقة أم بابنها الموضوع له أبعاد كبيرة تانية".
أمنية نهى عابدين تجاه ابنها
وتابعت نهى عابدين: "أنا أسعى إن ابني يكون نموذج للراجل اللي أتمنى أقابله ونموذج للأب اللي كنت أتمنى يكون موجود وللمستقبل ولزوجته ولأولاده مش ليَّ بس".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.