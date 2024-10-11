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رياضة

يويفا يغرم أتلتيكو مدريد ماليا بعد مباراة بنفيكا في دوري الأبطال

أتلتيكو مدريد، فيتو
أتلتيكو مدريد، فيتو

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فرض غرامة على نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.


وغرمت اللجنة أتلتيكو مدريد بمبلغ 30 ألف يورو، بسبب الهتافات العنصرية التي قامت بها جماهيره خلال مباراة بنفيكا البرتغالي على ملعب "النور" في لشبونة، ضمن الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

وأعلن النادي الإسباني عن العقوبات، في بيان رسمي له، أوضح خلاله أيضا بمنع النادي من بيع تذاكر لجماهيره في مباراته المقبلة خارج ملعبه في البطولة مع إيقاف التنفيذ.


ولم يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عبر قنواته الرسمية، عن هذه العقوبات حتى الآن.

وكان "يويفا" قد عاقب النادي المدريدي عام 2022 بغلق جزئي لمدرجات ملعبه "واندا ميتروبوليتانو"، بسبب رفع الجماهير لاعلام تحمل شعار النازية في ذهاب ربع نهائي "التشامبيونز ليج" أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

 

بنفيكا يكتسح أتلتيكو مدريد برباعية

وكان فريق بنفيكا البرتغالي اكتسح نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "النور" في العاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

 

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