الأرجنتين تتقدم بهدف على فنزويلا بالشوط الأول في تصفيات كأس العالم (فيديو)

تقدم منتخب الأرجنتين على فنزويلا 1-0 في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات اللاتينية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أحرز نيكولاس أوتامندي هدف الأرجنتين في الدقيقة الـ13 في مباراة رفض منتخب الأرجنتين إقامتها بسبب سوء أرضية الملعب ولكن اللجنة المنظمة قررت تأجيل اللقاء لـ 30 دقيقة.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 الأرجنتين تسجل.



هدف أول لصالح أبطال العالم من اوتامندي 🇦🇷💙

pic.twitter.com/KhaoEwmKCZ — عمرو (@bt3) October 10, 2024

ويعتلي منتخب الأرجنتين قمة ترتيب جدول التصفيات برصيد 18 نقطة من ستة انتصارات وتعادلين، وسجل خال من الهزائم.

أما منتخب فنزويلا يحتل المركز السادس برصيد 10 نقاط من فوزين وأربعة تعادلات مقابل خسارتين.

وكان ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين أعلن التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة فنزويلا ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات اللاتينية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتواجد في التشكيل الأساسي ليونيل ميسي قائد التانجو ونجمه الأول، وذلك في أول ظهور له منذ التعافي من الإصابة التي تعرض لها في مواجهة كولومبيا بنهائي كوبا أمريكا في منتصف يوليو الماضي.

تشكيل الأرجنتين ضد فنزويلا

ويبدأ الأرجنتين أبطال كأس العالم 2022 مواجهة فنزويلا بتشكيل يضم:



رولي، أوتاميندي، بيتزيلا، تاليافيكو، مولينا، دي بول، لو سيلسو، إنزو فرنانديز، ألمادا، جوليان ألفاريز، وليونيل ميسي.

أما منتخب فنزويلا فيبدأ اللقاء بتشكيل يضم:

روم، أوسوريو، فيرارسي، أرامبورو، ألكسندر جونزاليس، يانجيل هيريرا، بروخو مارتينيز، رينكون، سوتيلدو، سافارينو، وروندون.