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محافظات

إصابة عامل بطلق ناري فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

شهدت مدينة البلينا مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين دائرة المركز حيث أقدم مزارع بإطلاق النار على عامل نقل على إثرها إلى مستشفى سوهاج الجامعى الجديد.
 اللواء صبرى عزب يتلقى إخطارا بإصابة عامل خلال مشاجرة بالأسلحة النارية 
تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من وحدة مباحث مركز البلينا بنشوب مشاجرة بينم " محمد ع ا ع، 34 عام - عامل مصابًا " طلق ناري بالساق اليمني "، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة،  و"جبريل م ا م، 64 عاما - مزارع الطرفان مقيمان بذات الناحية.

وتمكنت القوة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني “السلاح المستخدم” حيث تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول بالسلاح المضبوط بحوزته لخلافات سابقة بينهما بسبب الجيرة.

وتحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة للتحقيقات.

 

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