حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة البلينا فى سوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا برئاسة المدير العام حسين حبارير رئيس المركز بحملة مكبرة لرفع اشغالات الشارع وازالة التعديات برفقة نواب ر ئيس المركز عبدالله أبو قرقار، وفرحات العواري وأقسام الإدارات ولجان التفتيش والمتابعة والإشغالات داخل الوحدة.

الحملة تسفر عن تحرير عدد من المحاضر

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر مشددا على أصحاب المحلات غير المرخصة بسرعة ترخيص تلك المحلات، مشيرا إلى أن هذه الحملات مستمرة ولن تتوقف ليلا، وقد تم التنبيه على الباعة الجائلين بعدم وضع إشغالات بحرم الطريق، ومنع التواجد نهائيا فى غير الأماكن المحددة لهم مشيرا إلى استمرار تلك الحملات وذلك لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من التكدسات والتجمعات وتيسير حركة المرور للمواطنين ، مؤكدا على أن من يخالف هذا سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده مع المضاعفة

رئيس مدينة البلينا يطالب المواطنين بسرعة إنهاء إجراءات التراخيص

واضاف رئيس المدينة أنه على المواطنين التوجه للمراكز التكنولوجية بالوحدات لتقنين اوضاع اصحاب المحال التجارية العامة طبقا للقوانين وذلك من خلال الشباك الواحد

وأنه يتم تقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على تراخيص أنشطة طبقا للقانون وفى اسرع وقت بالإضافة إلى سرعه توجه أصحاب المحال التجارية العامة الغير مرخصة للحصول على رخص مزاولة للنشاط للاستفادة من المزايا المقدمة لهم بعد الحصول على رخص النشاط، وعلى أصحاب المحال التجارية العامة المتابعة مرارا للتعرف على المزايا والتمويل المقدم والتسهيلات الضريبية

ياتى ذلك بناءا على توجيهات اللواء الدكتور عبدالفتاح نورالدين سراج محافظ سوهاج بشأن رفع جميع الاشغالات الثابتة والمتحركة والحفاظ على الحركة المرورية بمدينة البلينا، وفتح الطرق امام المارة وخلق متنفس في الشارع وظهوره بالمظهر الحضاري الائق



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