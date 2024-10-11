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رياضة

رضا عبد العال ينصح حسام حسن بعد تصريحاته قبل مباراة موريتانيا

رضا عبدالعال، فيتو
رضا عبدالعال، فيتو

أكد رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" أنه لا يوجد مدرب فوق الانتقادات في تدريب المنتخب الوطني في أي وقت من الأوقات لأن الهدف المصلحة العامة


وقال رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن": "أقول لحسام حسن أنه لا يوجد أي مدرب سواء مصري أو أجنبي كبير على الانتقادات الفنية وارفض ما قاله في المؤتمر الصحفي قبل مباراة موريتانيا".

 

حسام حسن 

وتابع: "حسام حسن يجب أن يعيد حساباته في هذه التصريحات التي تصب في مصلحته خلال مشوار الفراعنة القادم".

 

 

وكان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قال إن الكرة المصرية بحاجة إلى تجديد للدماء، قائلا: “الكرة المصرية لن ينصلح حالها إلا لما تيجي ناس قلبها وعقلها نضيف وعايزة تخدم الكرة المصرية بجد، ونخلص بقى من الناس اللي بقى لها 15 سنة قاعدين على قلوبنا”.

 

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رضا عبدالعال المنتخب الوطني حسام حسن الكرة المصرية موريتانيا

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