محمود أبو الدهب: كأس الأمم الإفريقية الاختبار الحقيقي لحسام حسن مع المنتخب
أكد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" أن بطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة هي الاختبار الحقيقي لحسام حسن مع المنتخب الوطني خاصة أن مباريات البطولة ستكون صعبة للغاية.
وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن": "حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني أمام اختبار قوي وصعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة وهي المعيار الوحيد للحكم عليه".
وتابع: "منتخب مصر لا بد أن يصل إلى أبعد مرحلة في بطولة كأس الأمم الإفريقية وتحقيق البطولة بعد غياب طويل".
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