رضا عبد العال: لم ألعب بـ10% من مستواي في الأهلي والزمالك
أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن لم يقدم كل ما لديه من مستوى فني أثناء فترة لعبه في قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.
وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن": "من وجهة نظري أن مستوي الفني قبل الانتقال إلى نادي الزمالك والأهلي كان أقوى بكثير فنيًا وبدنيا ولم ألعب بـ10% من مستواي في الأهلي والزمالك".
وتابع: "كان فيه مدربين في الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني يرفضوا أن أقوم بترقيص لاعبي الفرق المنافسة إلا وسيتم خروجي بره الملعب".
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