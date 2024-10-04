رضا عبدالعال: نسخة إمام عاشور مع الزمالك أفضل من الأهلي
أكد رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" أن مستوى إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مغاير تمامًا للمستوى الفني الذي كان عليه مع نادي الزمالك قبل رحيله.
وقال رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن":" إمام عاشور كان في أفضل حالاته الفنية مع فريق الزمالك وكان صاحب دور مؤثر وقوي مع القلعة البيضاء على عكس وضعه الحالي مع النادي الأهلي مع كولر ".
وأضاف:" إمام عاشور لا يقدم كل ما لديه مع النادي الأهلي وأشعر أنه يلعب بالشوكة والسكينة على عكس ما كان في فريق الزمالك كان يأكل النجيلة ".
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